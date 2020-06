L’arbitro designato per la semifinale di ritorno della Coppa Italia fra Juventus e Milan sarà Orsato, per Napoli – Inter, invece, Rocchi

Ad arbitrare Juventus – Milan domani sera per la semifinale di ritorno della Coppa Italia sarà l’arbitro Orsato. Sono stati dunque designati i primi fischietti per la ripresa del calcio italiano, Juventus e Milan si sfideranno domani sera alle 21.00 nella semifinale di ritorno della Coppa Italia che vede un pareggio 1-1 all’andata in casa dei rossoneri. Finalmente ritorna ufficialmente il calcio giocato e sarà inaugurato domani sera nella super sfida decisiva per la finale del torneo allo Juventus stadium, ad arbitrare il match sarà l’arbitro Orsato, mentre invece per la sfida di sabato, fra Napoli e Inter, al San Paolo, sarà Rocchi.

Juventus-Milan, la scelta dell'arbitro fa scoppiare la protesta Sarà, quindi, Daniele Orsato l'arbitro che dirigerà Juventus-Milan. L'arbitro che due stagioni fa contro l'Inter, fece discutere molto per un episodio relativo ad una presunta mancata espulsione di Pjanic. Sul web i tifosi del Milan stanno già protestando per la designazione dell'arbitro in questione, ma ricordiamo che Orsato è anche stato protagonista di altri big match come quello ad inizio campionato contro il Napoli. Insieme ad Orsato ci saranno Mondin e Galetto come assistenti. Si riparte, finalmente, con il calcio: domani sera alle 21.00

