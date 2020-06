Juventus-Milan Coppa Italia, dove vederla in tv e streaming

Juventus-Milan è l’attesa semifinale di ritorno della Coppa Italia che si giocherà venerdì 12 giugno con fischio d’inizio alle ore 21. Un match che sicuramente incollerà davanti alla tv milioni di appassionati. Non solo tifosi bianconeri o rossoneri. Da tre mesi infatti il calcio è fermo a causa del Coronavirus e la sfida dello Stadium sarà la prima a giocarsi dopo il lungo stop.

All’andata i bianconeri hanno pareggiato per 1-1 e questo pone la formazione di Maurizio Sarri leggermente avvantaggiata per il passaggio del turno. E’ bene ricordare che considerato il tour de force che attende le squadre, sia in questi giorni per la Coppa che poi per il campionato, non ci saranno tempi supplementari nel caso in cui venga replicato il risultato dell’andata. Si andrà direttamente ai calci di rigori.

Juventus che rilancia Douglas Costa nel tridente offensivo, in porta ci sarà Buffon. Milan senza gli squalificati Ibrahimovic (che è pure infortunato), Hernandez e Castillejo.

Juventus-Milan: dove vederla in tv e in streaming

La semifinale di Coppa Italia Juventus-Milan sarà visibile in chiaro in tv su Raiuno a partire dalle 21, ma ci sarà il consueto pre-partita. Il match sarà visibile anche in streaming attraverso il servizio Raiplay su tablet, smartphone e pc. O scaricando l’app apposita oppure collegandosi al sito www.raiplay.it.

Juventus-Milan: le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu, Paquetà; Rebic.

