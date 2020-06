Calciomercato Juventus, svolta per Arthur. Palmieri arriva in prestito

La Juventus si appresta a chiudere la maxi operazione con il Barcellona per Arthur, mentre per Palmieri si sta pensando al prestito con diritto di riscatto

La Juventus si appresta a chiudere la maxi operazione con il Barcellona che vede coinvolti in uno scambio di cartellini Pjanic e De Sciglio per Arthur. Ma oltre all’affare spagnolo, i bianconeri stanno pensando anche alla difesa, sulle fasce. Resta sempre forte l’obiettivo Emerson Palmieri. L’italo brasiliano piace tanto all’allenatore Maurizio Sarri che potrebbe adattarsi perfettamente alle caratteristiche di gioco imposte dal mister bianconero. Per lui si sta pensando ad un operazione stile Cuadrado di qualche anno fa, un prestito con diritto di riscatto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Maira Reginato: il mio cuore è bianconero

Calciomercato Juventus, svolta per Arthur. Palmieri arriva in prestito

Emerson Palmieri sembra sempre più lontano dal Chelsea ma con diversi estimatori internazionali ma soprattutto italiani, infatti, su di lui c’è anche forte la concorrenza dell’Inter di Antonio Conte. Alla Continassa ritroverebbe il suo ex allenatore Maurizio Sarri e lo stesso italo brasiliano spinge per il ritorno in Italia nella stagione che lo porterà all’Europeo 2021, visto che Palmieri potrebbe proprio giocarsi un posto da titolare nella squadra di Mancini. Tutti motivi buoni per rendere possibile la trattativa con un prestito con diritto di riscatto che mantiene la Juventus in polpe l’acquisto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus-Milan, i convocati ufficiali: assenza a sorpresa

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK