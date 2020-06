Video fallo Rebic Juventus Milan di Coppa Italia, l’intervento di Rebic su Danilo ha mandato i rossoneri in 10, l’arbitro non ha esitato a mostrare il rosso

L’intervento di Rebic su Danilo ha mandato i rossoneri in 10. Un fallaccio che non ha visto l’arbitro esitare a mostrare il rosso diretto. Per rivedere il fallaccio di Rebic su Danilo basta andare sul sito Rai Play e spostare il cursore del player alle 21:18.

Juventus Milan Coppa Italia: video espulsione di Rebic

Ora la Juventus potrà garantire di un vantaggio numerico su un Milan molto aggressivo e determinato.

