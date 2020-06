Juventus-Milan, Paratici: «Non siamo preoccupati per il rinnovo di Dybala»

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici è stato intervistato da Rai Sport.

L’argomento principale della discussione, oltre al ritorno in campo dopo ben tre mesi di stop a causa della pandemia, è stato Paulo Dybala. Il numero dieci bianconero attende novità dal punto di vista contrattuale, dopo che negli scorsi mesi il suo rendimento è stato super ed è diventato sempre più importante per la Juve di oggi e di domani.

Paratici sul contratto di Dybala

«Non siamo preoccupati per Dybala e per il suo contratto, anzi abbiamo accennato il discorso con il suo entourage, con il quale c’è un’ottima rapporto. Così come con il giocatore. Un aumento? E’ comprensibile e logico da parte di tutti i lavoratori negoziarlo» ha detto il ds bianconero.

Inevitabile da parte del cronista anche una domanda su Zaniolo, destinato ad essere un pezzo pregiato del calciomercato e accostato nei giorni scorsi proprio alla Juventus. Paratici però ha dribblato nettamente questo argomento. «Questo non è il momento di parlare di mercato, se ne è parlato anche troppo visto che non c’era il campionato, questa sera ci godiamo la ripartenza del calcio italiano» ha detto Paratici ai microfoni di Rai Sport.

