Paolo Paganini con un post sul proprio profilo Twitter ironizza sull’outfit del mister Maurizio Sarri. “Qualcuno gli consigli un sarto”

Buonasera. Ma qualcuno può consigliare un sarto a #Sarri? Sembra, con tutto il rispetto, il magazziniere della #Juventus che va in panchina con la tuta e il mezzo mozzicone di sigaretta. SÈA!😂 — Paolo Paganini (@PaPaganini) June 12, 2020

Il giornalista della Rai, Paolo Paganini sul proprio profilo Twitter ironizza sull’outfit del mister bianconero, chiedendo se qualcuno può consigliargli un sarto. Come sappiamo Maurizio Sarri non è certo attento all’eleganza quando siede in panchina, anzi, ha fatto della tuta un vero e proprio tratto distintivo. Tanto che in molti non se lo immaginavano ad inizio stagione in una panchina dove l’anno prima sedeva il sempre elegante mister Allegri.

Juventus, Paolo Paganini: “Sarri sembra un magazziniere”

“Sembra, con tutto il rispetto, il magazziniere della Juventus che va in panchina con la tuta e il mezzo mozzicone di sigaretta” scrive Paganini sul proprio profilo Twitter. Un commento chiaramente ironico che però descrive lo spirito libero del mister bianconero, che si è sempre contraddistinto per badare troppo all’apparenza ma più alla sostanza del gioco. Sarri adora restare in tuta anche in competizioni sportive importanti, un po’ come poteva fare -ai tempi- il grande ex allenatore bianconero Marcello Lippi.

