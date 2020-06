L’ex Juventus Fabrizio Ravanelli si candida come direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia. Fra i primi obiettivi ci sarebbe proprio il Pipita

I tifosi della Juventus non dimenticheranno mai l’uomo Champions Fabrizio Ravanelli, ora dopo un passato da giocatore e poi da allenatore di Ajaccio e Arsenal Kiev, Fabrizio potrebbe ritornare e ripartire dalla Francia come direttore sportivo. L’ex bianconero, infatti, potrebbe diventare il nuovo ds dell’Olympique Marsiglia, altro suo ex storico club insieme alla Juventus. Nei piani mercato di Ravanelli ci sarebbe proprio come primo nome l’attaccante argentino della Juventus.

Calciomercato Juventus, un ex bianconero vuole Higuain

Ravanelli intervistato da ‘Le Phoceen’, ha dichiarato: “Ho l’Olympique Marsiglia nel cuore, non è un segreto. Il ruolo da direttore sportivo mi interessa. Quando sono arrivato a Marsiglia mi sono subito innamorato della città e lì è nato anche mio figlio Mattia. Per essere un buon direttore sportivo devi avere buoni rapporti con la tifoseria e il mio è ottimo”. I progetti di Ravanelli sono molto ambiziosi: “Sono convinto che riuscirei a portare a Marsiglia giocatori in grado di accendere il Velodrome” e uno di questi giocatori importanti potrebbe essere proprio il Pipita Higuain.

