Calciomercato Juventus, interesse per l’attaccante della Fiorentina

La Juventus con il ds Paratici starebbe sondando in ottica mercato il giovane attaccante della Fiorentina: il serbo Dusan Vlahovic.

La priorità per l’attacco bianconero è, in questo momento, Arkadiusz Milik. Il polacco piace tanto anche all’allenatore Maurizio Sarri che l’aveva già allenato e voluto al Napoli, ma l’operazione però non si prospetta semplice. L’ultima novità in casa bianconera è un nome che stuzzica la dirigenza, il giovane Dusan Vlahovic. Vent’anni e alla prima stagione completa nella rosa della prima squadra della Fiorentina.

L’attaccante serbo ha all’attivo sei gol quest’anno e un prezzo che potrebbe essere ancora trattabile. 25 milioni potrebbero essere il costo del cartellino del giovane attaccante serbo, che darebbe una plusvalenza secca alla Fiorentina. La Juve monitora la situazione seguendo con molto interesse il profilo dell’attaccante che sembra aver convinto il direttore sportivo Paratici e che potrebbe, dunque, essere acquistato come reale alternativa a Milik.

