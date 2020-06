La Juventus in previsione della finale di Coppa Italia contro la vincente fra Napoli e Inter prova a recuperare tre giocatori in rosa

La Juventus sta lavorando per recuperare alcuni giocatori infortunati in vista della finale della Coppa Italia contro la vincente fra Napoli e Inter. Ieri sera infatti i bianconeri si sono laureati finalisti nel pareggio casalingo contro il Milan. Oggi una seduta di scarico per chi è sceso in campo all’Allianz Stadium ieri sera e lavoro a gruppi per il resto della squadra, come scritto sul sito ufficiale della Juventus. Questa sera la squadra bianconera conoscerà la rivale della finale di Coppa Italia che si disputerà mercoledì 17 giugno allo stadio Olimpico di Roma.

Finale Coppa Italia, la Juventus prova a recuperare tre giocatori

I bianconeri infatti si apprestano al recupero di tre giocatori, fra questi spicca naturalmente il nome del capitano Giorgio Chiellini che potrebbe essere a disposizione per la finale contro la vincente fra Napoli e Inter. Oltre al capitano si stanno valutando le condizioni di Gonzalo Higuain e Aaron Ramsey. Entrambi potrebbero essere a disposizione e sicuramente dal punto di vista offensivo, vista la partita di ieri, la squadra bianconera ha assolutamente bisogno di un supporto di una punta qualora appunto si dovesse andare ad affondare per cercare il gol. Tre profili che potrebbero essere di cruciale importanza per la corsa al primo titolo dell’annata Sarri.

