Paolo Bonolis non ha esitato a tirare una frecciatina alla Juventus in vista della finale di Coppa Itaia contro il Napoli

Paolo Bonolis punzecchia nuovamente la Juventus, infatti il conduttore noto anche per essere tifoso sfegatato dell’Inter ha dichiarato che in vista della finale di Coppa Italia fra Juventus e Napoli che si terrà mercoledì sera alle 21.00 allo stadio Olimpico di Roma, tiferà Napoli. Se per caso, infatti, qualcuno si stesse chiedendo per chi avrebbe tifato in finale di Coppa Italia Paolo Bonolis, in seguito all’eliminazione della sua Inter nella semifinale con il Napoli, è stato servito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Coppa Italia, Juventus: Higuain indisponibile per la finale del torneo

Bonolis, l’ultimo attacco alla Juventus in vista del Napoli

Il noto conduttore televisivo, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha infatti dichiarato che sosterrà i partenopei. Scelta dettata principalmente dal “rapporto-confronto” con i bianconeri, squadra che Bonolis non ha mai nascosto di non amare, alla luce della viscerale rivalità con i nerazzurri e delle tante polemiche che hanno visto protagonisti i due club nell’ultimo ventennio. Periodo in cui, peraltro, sono più le volte in cui il conduttore romano si è trovato a rimuginare sulle sconfitte della Beneamata contro la Vecchia Signora, piuttosto che a gioire per i trionfi. Bonolis ha anche parlato della partita di ieri, persa, come sappiamo, dalla sua Inter contro il Napoli. Ecco cosa ha detto il conduttore ai microfoni di Radio Sportiva: “La partita l’ha fatta l’Inter, come all’andata. Il Napoli ha trovato due circostanze che hanno permesso di passare il turno. Conta poco quanto giochi ma conta quanto segni“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, i top 10 centrocampisti che valgono di più secondo il CIES

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK