La Juventus sta pensando al rinnovo per Bentancur. Un rinnovo che blinda definitivamente il centrocampista anche da eventuali offerte di mercato.

La Juventus sta pensando di rinnovare il contratto a Bentancur, il talentoso centrocampista sta convincendo la società dopo le sempre ottime prestazioni ad ogni gara. Un rinnovo voluto dalla società e dall’allenatore Maurizio Sarri che lo reputa incedibile. Un rinnovo voluto anche per evitare ulteriori offerte sul piano mercato, su di lui giusto qualche mese fa c’era forte il pressing del Barcellona. Un rinnovo che data la sua qualità ma soprattutto la determinazione con cui ad ogni gara fa la differenza, sarà, ovviamente a rialzo. Attualmente Bentancur percepisce 2,5 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juventus, Bentancur: si pensa al rinnovo del contratto

Sarà rivista, ovviamente, anche la clausola accordata con il Boca Juniors, che assicura al club argentino un diritto del 50% del costo del cartellino qualora la Juventus dovesse rivenderlo in futuro. L’idea, riportata in un sondaggio di calciomercato.com, sarebbe quella di proporre alla squadra argentina un corrispettivo di due milioni l’anno per otto stagioni, che porterebbe pian piano all’estinzioni della clausola stipulata con il Boca ai tempi in cui Bentancur passò in bianconero.

