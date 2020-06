Kumbulla piace a tre big del campionato italiano, fra queste c’è la Juventus. L’Inter che sembrava in polpe ora rischia la beffa.

Il giovane difensore del Verona Kumbulla è diventato l’uomo mercato della Serie A, infatti, il classe ’00 piace a, praticamente, tutte le big della Serie A. Inizialmente l’Inter sembrava in polpe per assicurarsi le prestazioni sportive del difensore in chiave mercato per la prossima stagione, ma potrebbe arrivare la beffa. Oltre alla Juventus, su di lui ci sarebbe anche la Lazio che sarebbe già pronta all’offerta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Kante: offerta da 70 milioni per il giocatore

Calciomercato Juventus, Kumbulla: è sfida a tre per il difensore

Il Verona per il cartellino di Kumbulla chiede almeno 35 milioni di euro, ma il presidente Setti avrebbe aperto alla possibilità dell’operazione scambi, e di un’eventuale contropartita tecnica in cambio. Dunque nonostante la Lazio sia, in questo momento, la squadra più reattiva per assicurarsi il giovane difensore, la Juventus potrebbe proprio fare leva su questa possibilità, cioè quella di inserire una contropartita per arrivare al giovane difensore classe ’00 che per molti è un predestinato a diventare uno dei volti più importanti del nostro campionato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Semedo: novità sul suo futuro

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK