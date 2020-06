Coppa Italia, Juventus: Higuain indisponibile per la finale del torneo

Gonzalo Higuain non sarà a disposizione per la fine di Coppa Italia contro il Napoli. Il Pipita ha ancora un risentimento alla coscia

L’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain non sarà a disposizione nella finale di Coppa Italia contro il Napoli. il Pipita purtroppo ha ancora problemi per un risentimento alla coscia che l’aveva stoppato già 10 giorni fa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, i top 10 centrocampisti che valgono di più secondo il CIES

Il Pipita non sarà a disposizione nella finale di Coppa Italia contro il Napoli, che si terrà, ricordiamolo, mercoledì 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio alle ore 21.00. Il Pipita non ce la farà nella finalissima con la sua ex squadra, il Napoli. Il risentimento alla coscia che l’aveva già fermato dieci giorni fa sta continuando a dare problemi. Higuain non sarà, dunque, a disposizione della rosa di Maurizio Sarri per la sfida che varrà il -possibile- primo titolo dell’annata 2019-2020. Ricordiamo che la partita della finale di Coppa Italia sarà visibile in chiaro sulla Rai.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Ramsey via dopo un anno?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK