Il Real fa sul serio e si appresta a chiudere l’operazione Kante con un’affare dal costo di 79 milioni di euro. Sorpassando così la concorrenza della Juve

Il Real Madrid si appresta a chiudere l’intrigo mercato Kante, con un’offerta di 79 milioni di euro. Zidane batte, almeno secondo le indiscrezioni di mercato, la concorrenza di Sarri che vedeva nel centrocampista francese la sua preferenza nella rosa del Chelsea. Sarri giusto un anno fa allenava i blues e avrebbe voluto Kante di nuovo alla Juventus, ma sembra che Zidane voglia fare sul serio e, quindi, le merengues sarebbero pronte alla maxi offerta per il centrocampista connazionale del mister Zizou.

Calciomercato Juventus, Kante: offerta da 79 milioni

Il Chelsea dopo aver ufficializzato l’acquisto di Ziyech dall’Ajax e l’operazione in dirittura d’arrivo Werner dal Lipsia, il patron dei blues Abramovich vuole proseguire la sua, sempre ricca, campagna acquisti per la prossima stagione con profili di autentici top player. Ma naturalmente per comprare bisognerà necessariamente cedere altri big, anche per non sforare il fari play finanziario imposto dalla Uefa. Il centrocampista francese Kante sarebbe il sacrificio indispensabile. E il Real Madrid su richiesta esplicita di Zinedine Zidane starebbe facendo sul serio pur di chiudere il talentoso centrocampista. Un’offerta di 79 milioni per convincere il patron Abramovich, se venisse confermato sarebbe un brutto colpo per la Juventus e mister Sarri che, ricordiamolo, ammirava molto le doti tecniche di Kante e avrebbe fatto i salti mortali pur di poterlo nuovamente allenare alla Juventus.

