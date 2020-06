Calciomercato Juventus, 50 milioni per i due grandi obiettivi estivi

Il calciomercato Juventus delle prossime settimane vedrà i bianconeri impegnati su più fronti. L’obiettivo della dirigenza sarà quello di mettere a disposizione dell’allenatore Sarri le pedine necessarie per primeggiare in Italia e in Europa.

Servirà un nuovo centravanti, indipendentemente dalla permanenza o meno di Gonzalo Higuain. E la Juventus sembra avere le idee chiare, Milik è in pole position. Il centravanti polacco del Napoli ha il contratto in scadenza a giugno 2021 ma il Napoli non ha alcuna intenzione di fare sconti.

I partenopei valutano il calciatore attorno ai 50 milioni di euro, una somma decisamente alta. La Juventus, come riporta Il Corriere dello Sport, attende l’evolversi della situazione. Il tempo è suo alleato, e in caso di mancato rinnovo il Napoli probabilmente abbasserà il prezzo del suo centravanti.

Calciomercato Juventus: Aouar decide il futuro

C’è anche un altro calciatore che la Juventus ormai segue da tempo e che sta cercando di portare a Torino. Vale a dire il centrocampista del Lione Aouar. Come riporta lo stesso quotidiano sportivo il mediano deve solo scegliere quella che sarà la sua prossima squadra. Oltre ai bianconeri ci sono anche Manchester City e Real Madrid sulle sue tracce. Di sicuro però il Lione non farà sconti e cederà il suo gioiello solo a chi metterà sul piatto almeno 50 milioni di euro.

