In vista della finale di Coppa Italia che sarà mercoledì sera alle ore 21.00 allo stadio Olimpico di Roma, Sarri studia le mosse per battere il Napoli

A tutto Sarri. Il mister bianconero studia le mosse vincenti per battere la sua ex squadra che incontrerà nella finale di Coppa Italia proprio questo mercoledì. Serve una Juventus dinamica per arrivare al primo trionfo dell’allenatore toscano. Sarà un test sicuramente non facile visto che nell’ultima partita la Juventus perse rovinosamente al San Paolo. Non ci dovranno essere errori ma soprattutto la Juventus dovrà tornare ad essere perfezionista non sprecando palloni e occasioni sotto porta.

Juventus, le mosse di Maurizio Sarri per battere il Napoli

Sarri dopo la sconfitta del San Paolo aveva parlato di partita sbagliata nell’approccio e nell’interpretazione, di ritmi e pressing sbagliati. Sarà dunque necessario recuperare energie, infatti ieri la squadra ha fatto un lavoro di scarico, arrivare dopo tre mesi di inattività non è semplice, oggi il mister proverà già a cercare la formazione anti Napoli, se ci saranno differenze rispetto alla formazione messa in campo contro il Milan sarà solo per le condizioni fisiche dei giocatori. Sarri punterà sul tridente offensivo in attacco, servirà tanto movimento delle punte, che non devono dare punti di riferimento e mettere in difficoltà i due centrali partenopei. Servirà un’altra Juventus per sorprendere il grintoso Napoli di Gattuso.

