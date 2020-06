Nainggolan in una live Twitch ha parlato del suo presente con una nostaglia di Roma, nell’intervista ha parlato anche della Juventus, ecco cosa ha detto:

Radja Nainggolan in una live su Twitch ha parlato del suo presente calcistico ma soprattutto un rimando ai tempi della Roma, squadra che ha sempre nel cuore e non riesce a dimenticare. Il calciatore ha anche parlato di Juventus, ecco cosa ha detto Nainggolan sulla squadra bianconera e sul perché non ci è mai andato a giocare: “Io amo la sfida. Ritengo la Juventus la squadra più forte degli ultimi dieci anni e per me era più importante provare a batterla che andare laggiù e vincere“

Nainggolan: “La Juventus? la squadra più forte degli ultimi dieci anni”

Radja Nainggolan ha poi continuato il discorso sulla squadra bianconera: “Voglio sfatare questo mito per cui sarei contro la Juve. Io ho sempre detto che non andrei alla Juventus perché mi piacciono le sfide, non voglio mai stare con i più forti. Questo è stato il mio spirito”.

