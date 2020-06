Marcos Alonso è il nome ideale per la Juventus, così la pensa Maurizio Sarri, che vorrebbe il difensore del Chelsea, con un passato in Serie A.

La Juventus dovrà necessariamente, oltre all’attacco, rinforzarsi anche in difesa. Fra i tanti obiettivi sondati ci sono tutti profili che appartengono alle x squadre di Maurizio Sarri, proprio per improntare ancora di più quell’identità di “Sarrismo” nel gioco sempre più dinamico e improntato sui fraseggi. Fra i profili sondati in casa blues, oltre ad Emerson Palmieri spicca un altro difensore, con un passato in Serie A nella Fioretina, stiamo parlando di Marcos Alonso.

Calciomercato Juventus, per la difesa un possibile rinforzo dal Chelsea

Il 29enne blues sta collezionando poche presenze con l’attuale allenatore Frank Lampard e un suo addio a fine stagione non sarebbe da escludersi. Fra le squadre interessati al difensore, oltre alla Juventus, ci sarebbe anche l’Inter, infatti proprio Antonio Conte l’altro ex allenatore del Chelsea vorrebbe lo spagnolo come rinforzo in vista della prossima stagione. Alonso oltre ad avere un’ottima esperienza e una tecnica notevole, perfettamente adattabile allo stile di gioco di Sarri, vanta anche un passato in Serie A, alla Fiorentina. Ora la Juventus dovrà fare la sua offerta per portare sotto la Mole un giocatore davvero utile alla causa.

