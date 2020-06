Real Madrid sorpreso, la Juventus gli offre un suo fuoriclasse

La necessità della Juventus di ridurre il monte stipendi sta portando a degli ostacoli per il rinnovo di Dybala. Dalla Spagna: «Offerto al Real Madrid».

La bomba la sgancia il portale spagnola Don Diario. Ed è una di quelle bombe molto roboanti. Paulo Dybala sarebbe stato offerto al Real Madrid da parte della Juventus. Tutto ciò a causa delle difficoltà da parte dei bianconeri a rinnovare il contratto con la Joya argentina. La necessità di ridurre gli stipendi a Vinovo, inoltre, sta facendo il resto.

Real Madrid pronto a chiudere subito l’affare con la Juve

L’entourage di Dybala lo avrebbe offerto pertanto al Real Madrid. Una manovra atta ad “ingelosire” la Juventus, da una parte, ma anche per sondare il terreno in caso di rottura con il club piemontese. Gli spagnoli sono alla ricerca di un nuovo astro intorno a cui orbitare dopo la partenza di Cristiano Ronaldo proprio in direzione Torino. Riuscire ad arrivare ad un giocatore come il dies sarebbe l’ideale per le Merengues. Sono attesi sviluppi importanti nelle prossime settimane. Ma il pallino è in mano a Paratici.

