Nani ex giocatore di Manchester e compagno di nazionale di Cristiano Ronaldo, ha svelato dove chiuderà la carriera il fenomeno della Juventus

Nani, l’ex calciatore di Manchester United e della nazionale portoghese, nonché ex compagno e amico di Cristiano Ronaldo ha svelato in esclusiva dove il fenomeno con il numero 7 della Juventus finirà la carriera da professionista. In un’intervista riportata su Calciomercato.it Nani ai microfoni di “ESPN” ha dichiarato: “Un paio di anni fa mi ha rivelato che probabilmente chiuderà la carriera in MLS. Non c’è la certezza assoluta in questo momento, ma potrebbe essere una possibilità”.

Calciomercato Juventus, Nani su CR7: “Ecco dove chiuderà la carriera” L’ex calciatore del Manchester ha poi aggiunto: “È diventato un grande campionato la MLS, ovviamente ci sono delle caratteristiche da migliorare rispetto ai campionati europei, anche nella qualità degli organici, ma i club sono fantastici e stagione dopo stagione tutto sta migliorando”. Che sia proprio Cristiano Ronaldo a dare quel salto di qualità in vista del futuro? Per ora la Juventus non ci pensa e cerca di tenersi il suo fenomeno stretto fino alla durata del contratto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Napoli-Juventus, finale Coppa Italia: le formazioni ufficiali

