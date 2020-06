Napoli-Juventus, finale Coppa Italia: le formazioni ufficiali

Napoli-Juventus, inizia il conto alla rovescia: le formazioni ufficiali della finale di Coppa Italia con le scelte fatte dai due allenatori Gattuso e Sarri.

Gli allenatori Gattuso e Sarri hanno sciolto gli ultimi dubbi delle vigilia. La Juventus scenderà in campo con un 4-3-3 molto offensivo. Cuadrado prenderà il posto di Danilo nel ruolo di terzino destro rispetto alla partita col Milan. A centrocampo Pjanic confermato nonostante la brutta prestazione di venerdì scorso e Khedira in panchina. Confermato lo stesso tridente della partita della semifinale di ritorno contro il Milan: Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Napoli-Juventus, le scelte di Gattuso

Gattuso punterà in attacco su Mertens, fresco di rinnovo del contratto per altri due anni. Sarà lui a guidare il fronte offensivo, con Milik – per cui si parla da tempo di un interessamento della Juventus in ottica calciomercato – inizialmente in panchina. Rispetto alla semifinale contro l’Inter ci saranno altre novità. Meret in porta al posto dello squalificato Ospina e Mario Rui terzino sinistro in luogo di Hysaj. In mezzo al campo out Elmas, torna dopo il problema fisico che gli ha fatto saltare l’Inter lo spagnolo Fabian Ruiz. Infine in attacco sarà Callejon titolare al posto di Politano.

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

