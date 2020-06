Matteo Politano dopo il rigore ha voluto zittire la panchina dei bianconeri, è polemica sul campo di gioco durante i calci di rigore della Coppa Italia

Dopo avere realizzato il rigore in finale di Coppa Italia contro la Juventus, Matteo Politano ha voluto zittire i giocatori della Juventus. Una provocazione con tanto di dito sopra la bocca. Un gesto che non è passato inosservato e che è già stato oggetto di polemica.

Napoli-Juventus, polemiche su Politano: chi ha zittito?

Politano si è girato verso la panchina della Juventus e poi, successivamente, si è girato verso l’arbitro Doveri dicendogli: “Ma non li hai sentiti”. Un gesto che non è passato inosservato alle telecamere. Una provocazione ai giocatori della Juventus che erano seduti in panchina.

