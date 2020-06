Calciomercato Juventus, blitz per Castrovilli: pronti 40 milioni di euro

Castrovilli alla Juventus, Calciomercato: la dirigenza bianconera medita l’assalto al centrocampista della Fiorentina

La Juventus fa sul serio per Castrovilli. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, il centrocampista ex Cremonese è entrato prepotentemente nel mirino della dirigenza di Corso Galileo Ferraris. Paratici e Nedved stravedono per le qualità nell’inserimento dell’azzurro, che non a caso da molti è considerato il nuovo Marchisio. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, però, al momento non ha nessuna intenzione di sedersi al tavolo delle trattative, e avrebbe respinto già gli assalti sia della Juventus che dell’Inter, alla ricerca di innesti di qualità per puntellare i rispettivi reparti di centrocampo.

Castrovilli alla Juve, calciomercato: testa a testa con l’Inter

Secondo quanto riferito da Sky Sport, al momento Commisso avrebbe detto no ad offerte pari a circa 40 milioni di euro. i Viola non vorrebbero privarsi del loro gioiello, anche perchè la cessione di Federico Chiesa quest’anno sembra essere piuttosto scontata. Castrovilli, che non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare una bandiera della Fiorentina, al momento non ha nessuna intenzione di lasciare il club che ha creduto in lui, lanciandolo in Serie A. In questo senso va letto il recente rinnovo, che ha permesso al giocatore di ricevere un sostanziale adeguamento e prolungamento del contratto. In questa finestra di calciomercato, quindi, Castrovilli non dovrebbe muoversi, a meno di clamorosi sviluppi e di offerte shock. Inter e Juve sono avvisate: non sarò affatto facile assicurarsi le prestazioni del “Castro”.

