De Ligt al Real Madrid, Calciomercato Juventus: per il difensore olandese pronta un’offerta monstre

Potrebbe concludersi prima del previsto l’avventura di De Ligt alla Juventus. Secondo quanto rivelato da Fantacalcio.it, infatti, che riprende alcune notizie circolate con insistenza dalla Spagna, il Real Madrid starebbe meditando un’offerta di 120 milioni di euro per portare il roccioso difensore olandese alla corte di Zidane. Sarebbero già stati avviati i primi contatti con l’entourage del ragazzo, quel Mino Raiola che forse è stato uno degli artefici principali dell’arrivo dell’ex Ajax sotto l’ombra della Mole. Al momento una trattativa concreta non è ancora cominciata: si tratterebbe di un’idea, che però con il passare dei giorni potrebbe assumere lentamente forma.

Calciomercato Juve, blitz del Real per De Ligt: la situazione

Dopo un inizio di stagione molto difficile, costellato da numerosi svarioni difensori, De Ligt ha scalato lentamente le gerarchie, assicurandosi una maglia da titolare al fianco di Bonucci, complice anche il grave infortunio accorso a Chiellini. Anche nelle due partite di Coppa Italia, l’ex Ajax ha espresso prestazioni convincenti, confermando i notevoli progressi maturati dal suo arrivo in Italia. La Juve non vorrebbe privarsi del suo gioiello, per il quale neanche un anno fa sborsò qualcosa come 80 milioni di euro ( comprese le commissioni a Raiola). De Ligt, assieme a Demiral, è considerato il pilastro della Juve di oggi, e di quella del domani, ma difronte ad un’offerta di 120 milioni di euro, fatta dal club più titolato del mondo, tutti gli “argini” potrebbero crollare. Staremo a vedere quale sarà il seguito della vicenda.

