Calciomercato, Lazio a un passo da Kumbulla: Juve beffata?

Calciomercato Juventus, la Lazio fa sul serio per Kumbulla e cerca di sbaragliare la concorrenza con un’offerta importante

La Lazio fa sul serio per Kumbulla. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il difensore albanese del Verona è entrato prepotentemente nel mirino della dirigenza capitolina, che starebbe studiando l’offerta giusta per battere la concorrenza delle rivali. Gli scaligeri valutano il roccioso centrale circa 35 milioni di euro: una cifra importante, certo, ma non certo esagerata se si considerano gli enormi margini di crescita del giocatori. Al momento Lotito si sarebbe spinto a 25 milioni più bonus: la distanza ancora c’è, ma la sensazione è che l’affare possa concretizzarsi.

Calciomercato Juventus, si infittisce la concorrenza per Kumbulla

Ricordiamo che su Marash Kumbulla è forte il pressing sia della Juventus che dell’Inter, che da tempo avevano cominciato a tessere la tela con il Verona, non riuscendo a pervenire, però, ad un accordo con la dirigenza scaligera. Lo scatto della Lazio ha lasciato tutti un pò di sorpresa: Lotito è riuscito ad inserirsi molto bene, proponendo al giocatore un ruolo importante all’interno del progetto tecnico biancoceleste, assicurandogli un posto da titolare. La partita è ancora aperta: la Lazio, al momento, è in pole, più defilate Juve ed Inter, che avrebbero dirottato le proprie attenzioni su profili dal maggiore spessore internazionale. I prossimi giorni potranno dirci di più sulla vicenda e sull’eventuale approdo dell’albanese sotto l’ombra del Colosseo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK