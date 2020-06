La Juventus potrebbe avere presto un rinforzo in più nella sua rosa: Merih Demiral. Il difensore centrale turco è ormai fuori da mesi a causa di un grave infortunio, ma ormai sembra essere quasi recuperato.

E che il suo ritorno in campo non sia tanto lontano lo ha annunciato lo stesso giocatore bianconero, che intervistato da Bleacher Report ha detto: “Stava andando tutto bene finché non mi sono infortunato. Adesso mi sento molto bene e presto mi unirò alla squadra”.

Alla Juventus ha trovato tanti compagni di squadra dai quali “rubare” qualche segreto del mestiere. “Abbiamo grandi giocatori come Ronaldo, Chiellini e Buffon. Non accettano di perdere e mi motivano semmpre, questo mi dà più forza. Conosco una frase che dice: il duro lavoro batte i talenti quando questi non lavorano duramente”.



Demiral parla di Ronaldo e Dybala

Il turco si ritrova nello spogliatoio insieme ad altri grandi campioni come Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. “Penso che la Champions League sia la migliore competizione dopo la coppa del Mondo e vi partecipino i migliori giocatori del mondo. Ronaldo ha vinto la coppa cinque volte. Ha esperienza, che è molto importante per me e il team. Ho un aneddoto da raccontare. Dopo aver segnato due gol all’Udinese Ronaldo si stava allenando dopo la partita. E mi ha detto: “Se vuoi essere un vincitore, il risultato non è importante. Devi continuare a lavorare sodo”.

Parole di elogio pure per Dybala: “Siamo amici, andiamo molto d’accordo e facciamo sempre battute. Gli dico sempre che è il miglior giocatore in Argentina. Quando ha la palla, è fantastico”.

