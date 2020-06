Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri: Cristiano Ronaldo starebbe pensando ad un clamoroso ritorno al Manchester United

La Juventus potrebbe perdere Cristiano Ronaldo a fine stagione. Questa è la clamorosa indiscrezione rilanciata con forza dalla Spagna,e che sta trovando parziali conferme tra gli addetti ai lavori. Secondo quanto riferito da Don Diario,infatti,Cr7 starebbe entrando nell’ordine di idee di abbandonare la compagine bianconera,e di tornare lì dove tutto ebbe inizio:al Manchester United, che accoglierebbe il figlio prodigo a braccia aperte. Al momento si tratta soltanto di voci, di rumors, che la Juve si è affrettata a smentire, ma è inevitabile che anche le parole della sorella dell’asso lusitano, che ha esternato tutto il proprio malumore sulla debolezza della rosa a disposizione di Sarri, siano idiosincratiche del fatto che il bomber ex Real non sarebbe affatto contento dell’evoluzione della stagione in corso.

Calciomercato Juventus, Ronaldo al Manchester United: fumata bianca vicina?

Molto dipenderà dalla Champions League. Se la squadra bianconera non dovesse centrare neanche quest’anno l’agognato obiettivo, l’addio di Cr7 non sarebbe assolutamente da scartare come ipotesi ( che mai fino ad ora aveva perso due finali consecutive). La dirigenza di Corso Galileo Ferraris aspetta con ansia la decisione del suo fuoriclasse, conscia del fatto che gli eventuali soldi risparmiati sul suo ingaggio ( 30 milioni annui, ndr), andrebbero reinvestiti con forza su un profilo di calibro internazionale. Non sarebbe da escludere neanche la clamorosa ipotesi Mbappè, che da sempre stuzzica le fantasie di Paratici e Nedved. Situazione da monitorare, insomma: un finale tutto da scrivere, di cui Cr7 è il protagonista. Il Manchester United, come la Juve, aspetta:i prossimi aiuteranno a far chiarezza su questa clamorosa voce di mercato.

