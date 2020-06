Prende sempre più quota il nome di Gabriel Jesus per l’attacco, l’attaccante brasiliano del Manchester City piace ed è il profilo ideale per Sarri

Continuano le indiscrezioni riguardo al mercato della Juventus. La dirigenza bianconera è focalizzata in particolare sul reparto offensivo, apparso in grossa difficoltà nelle prime due uscite post-lockdown a causa dell’assenza della prima punta. Se nelle scorse settimane le voci si sono concentrate sui nomi di Mauro Icardi, Arek Milik e Raul Jimenez, dall’Inghilterra spunta oggi una nuova pista che vedrebbe la Vecchia Signora muoversi in direzione Manchester.

Calciomercato Juventus, un nuovo profilo per l’attacco

Il nuovo obiettivo dei bianconeri, secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, sarebbe infatti Gabriel Jesus. Il 23enne attaccante brasiliano, dopo 4 stagioni al chiaro della Blue Moon, in cui non è mai riuscito a scalzare definitivamente la titolarità di Agüero, sarebbe pronto ad una nuova avventura, e i Citizens sembrano disposti a trattarne la cessione. La richiesta iniziale del club dell’Etihad, secondo quanto dichiarato del quotidiano inglese, sarebbe di 63 milioni di sterline: una cifra tutto sommato abbordabile per un giocatore che, a 23 anni appena compiuti, vanta già più di 100 goal in carriera (tra cui 13 in 21 partite in Champions League e 18 con la nazionale brasiliana). Nel caso in cui Guardiola decidesse di privarsi del suo asso, in ogni caso, la concorrenza da superare sarebbe tanta: su tutte, sono particolarmente insistenti le voci che vedrebbero interessata l’Inter, alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Lukaku, stante la sempre più probabile partenza di Lautaro Martinez in direzione Barcellona.

