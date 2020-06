Calciomercato Juventus, Emerson l’obiettivo a sinistra

Una delle priorità del calciomercato Juventus in estate sarà la ricerca di un altro terzino sinistro. Indipendentemente dalla permanenza o meno di Alex Sandro, è in quella zona del calcio che la società dovrà muoversi per cercare dei rinforzi.

Proprio l’assenza del brasiliano in questa fase della stagione infatti creerà non pochi problemi a mister Sarri. Non c’è di fatto un altro laterale sinistro in organico per affrontare le prossime partite. E dunque da quella parte del campo dovrà adattarsi uno tra Danilo e De Sciglio.

In estate si cercherà dunque di colmare quella lacuna e la dirigenza bianconera sembra già aver individuato il suo obiettivo principale. Anche se va detto che rientrerà alla base dal prestito al Cagliari anche Luca Pellegrini, del quale si valuterà l’eventuale permanenza in rosa.

LEGGI ANCHE –>Juventus, per il dopo Sarri si parla di un incredibile ritorno in bianconero

Calciomercato Juventus, Emerson è l’obiettivo

Il vero obiettivo della Juventus per la fascia sinistra – come riporta calciomercato.com – è il terzino sinistro del Chelsea Emerson Palmieri. Un giocatore che tra l’altro mister Sarri conosce bene per averlo allenato proprio durante la sua esperienza londinese.

Il Chelsea sta infatti valutando l’acquisto di un paio di nuovi laterali e il loro arrivo liberebbe Emerson Palmieri, che a quel punto potrebbe tornare in Italia per vestire il bianconero. Certo la sua valtuazione è superiore ai 20 milioni di euro. Il calciatore, che in serie A ha già giocato con la Roma, ha un contratto con i londinesi fino a giugno 2022.

LEGGI ANCHE –>>Juventus, CR7: spunta una clamorosa ipotesi di scambio

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK