Dalla Spagna arrivano indiscrezioni di mercato secondo cui il Barcellona sarebbe sulle tracce di uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri: Zaniolo

Uno dei grandi obiettivi di mercato della Juventus ma specialmente un pupillo, e fra i primi nomi della lista del ds Fabio Paratici, Nicolò Zaniolo è diventato subito il giocatore italiano più richiesto dalle squadre ai vertici europei in chiave mercato. Prima di tutto per la sua classe innata, il giocatore sa adattarsi a più ruoli dimostrando dedizione e sacrificio, ma, vista la sua giovane età, può essere anche quel baluardo per il futuro. La Roma aveva espresso direttamente alla società bianconera la volontà di continuare con lui, e di non cederlo proprio perché Nicolò è diventato l’idolo dei tifosi che ne hanno già glorificato il presente proclamandolo erede del “Pupone” Francesco Totti. Ma davanti a cifre faraoniche, la Roma potrebbe rivedere i suoi piani.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Barcellona su Zaniolo

Dalla Spagna arrivano però importanti novità, secondo cui, il Barcellona sarebbe molto interessato a Zaniolo. Infatti, secondo il Don Balon, i blaugrana avrebbero sul taccuino dei futuri acquisti due nomi su tutti, Naby Keita del Liverpool e Nicolò Zaniolo della Roma, che è anche uno dei grandi obiettivi della Vecchia Signora. Arthur, molto probabilmente visto l’ennesimo rifiuto di lasciare la Liga per vestire la maglia bianconera, avrà un’altra stagione per dimostrare il suo valore. Per Keita o Zaniolo, i due grandi obiettivi della società, diventeranno possibili solo qualora gli spagnoli vendessero due centrocampisti: Vidal e Rakitic. L’unica certezza che Zaniolo avrà voglia di dimostrare il suo valore anche in vista dell’europeo rinviata alla prossima estate, sperando di diventare il vero protagonista della nazionale italiana, com’è lo è già nel calciomercato. Per il centrocampista classe ’99 però ci sarebbe l’interesse della squadra che difficile viene rifiutata, del Barcellona. La possibilità di giocare con Messi e compagni è tanta, e la Roma farà di tutto per trattenerlo, ma qualora l’offerta fosse congrua alle aspettative, ecco che, tutto potrebbe essere nuovamente rivisitato. Il rischio di una cessione del talento giallorosso non si può escludere, consapevole, che su di lui continua ad essere forte il pressing anche della Juventus.

