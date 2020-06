Juventus, tensione con Pjanic: Sarri lo lascia fuori contro il Bologna?

Continua gli appuntamenti di questo mese di giugno in casa Juventus, che dopo il ko ai rigori nella finale di Coppa Italia contro il Napoli è chiamata ad un pronto riscatto in campionato.

La formazione bianconera sarà impegnata lunedì sera, 22 giugno, al Dall’Ara per affrontare il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Una trasferta molto impegnativa nella quale sarà complicato riuscire a portare a casa i tre punti. Eppure la Juve dovrà fare di tutto per riuscire a vincere, considerato che il vantaggio sulla Lazio e sull’Inter è esiguo.

Maurizio Sarri ha avuto poco tempo per preparare questa partita, ma ormai dovrà farci l’abitudine visto che si giocherà praticamente ogni tre giorni. In queste ultime ore si è vociferato di malumori di Ronaldo nei confronti del tecnico per la sua posizione in campo, ma il tecnico avrebbe avuto uno screzio anche con un altro giocatore.

Pjanic fuori da Bologna-Juventus

Come riporta La Stampa Maurizio Sarri terrà fuori dalla formazione titolare della Juventus anti-Bologna il regista Miralem Pjanic, affidando le chiavi del centrocampo a Rodrigo Bentancur. Sicuramente il bosniaco non è aiutato dalle continue voci di calciomercato, ma il suo rendimento anche nelle ultime due gare non è stato brillante. Inoltre tra Sarri e Pjanic ci sarebbe stato anche un momento di tensione in un allenamento dei bianconeri. Anche questo potrebbe convincere Sarri a lasciare in panchina il giocatore nella prossima partita.

