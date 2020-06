Bologna Juventus, le formazioni ufficiali della partita di Serie A: ecco le scelte di Sarri e Mihajlovic nel mach di Bologna nello Stadio Renato Dall’Ara.

Pochissimi istanti fa sono stati diramati i nomi dei 22 che scenderanno in campo questa sera alle 21.45: ecco le formazioni ufficiali di Bologna Juventus che scenderanno in campo questa sera allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna:

Bologna (4-2-3-1 da confermare): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All.Mihajlovic

Juventus (4-3-3 da confermare): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Bologna Juventus formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori

Maurizio Sarri doveva fare delle scelte e ha optato per il solito: 4-3-3 con un tridente offensivo composto da Douglas Costa ormai sempre più garanzia per il mister che adora il suo stile un po’ anarchico ma certamente qualitativo, ma soprattutto la sua determinazione nello smarcarsi in area. Cristiano Ronaldo invece dovrà riprendersi dal momento no della ripartenza post Covid-19, il fenomeno portoghese ha abituato la squadra a risultati certamente differenti, e visto il suo stato di forma non certo splendente nella finale di Coppa Italia, questa sera avrà modo di rifarsi mettendo in luce tutto il suo estro da fantasista. Dybala e l’altra certezza di Maurizio Sarri, la Joya è diventato un punto fermo della società e stasera il mister lo schiererà da punta. Panchina, dunque, almeno per l’inizio, sia per il Pipita Gonzalo Higuain (reduce da un infortunio) e sia per Federico Bernardeschi.

A centrocampo si rivede l’ormai pupillo del mister Bentancur, con Pjanic in cabina di regia in questa sorta di doppia possibilità di giostrare la manovra da dietro, con Matuidi a completare il reparto e dare quella copertura difensiva necessaria e vista la sua esperienza come incontrista.

In difesa invece fiducia a De Ligt con Bonucci mentre a sorpresa ritorna De Sciglio titolare a sinistra che sostituisce l’infortunato Alex Sandro. Cuadrado a destra, panchina per Danilo.

Arbitro dell’incontro: Rocchi di Firenze

