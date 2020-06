Bologna Juventus streaming, come seguirla: diretta tv e online

Bologna Juventus streaming: è tutto pronto per il match valido per la 27esima giornata di serie A che si disputerà lunedì 22 giugno con fischio d’inizio fissato per le ore 21:45. Match che ovviamente sarà visibile in tv, ma solo su Sky, che offrirà anche il servizio streaming per gli abbonati.

La trasferta di Bologna non si preannuncia affatto semplice per la formazione bianconera. Il ko nella finale di Coppa Italia, seppur arrivato solo dopo i calci di rigore, potrebbe aver lasciato il segno. La Juventus dovrà essere brava a resettare tutto e ripartire di slancio per tenersi dietro Lazio e Inter e conquistare così l’ennesimo titolo.

Attenzione però massima al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Una squadra che gioca bene e che non ha assilli di classifica. Potrà sfidare dunque a viso aperto i bianconeri, che nelle ultime due partite sono rimasti a secco di gol. Sarri potrebbe optare anche per questo a qualche cambio di formazione.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, si avvicina un giovane attaccante dalla Germania

Bologna Juventus streaming, i canali per vederla in diretta TV e in streaming

La partita di questa sera Bologna-Juventus sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport 251 e Sky Sport 254. Sul digitale terrestre la diretta esclusiva è sempre su Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473). Lo stesso match sarà possibile vederlo anche attraverso Sky Go, il servizio in streaming per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky. A curare la telecronaca sarà Federico Zancan con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. A bordocampo ci saranno Giovanni Guardalà e Marco Nosotti che si occuperanno anche delle interviste.

Un altro modo per seguire la Juventus online è sottoscrivere un abbonamento con Now Tv, si può attivare istantaneamente e costa 29,99 euro al mese. In questo modo si potranno vedere 7 partite su 10 per ogni giornata della Serie A che non si fermerà mai nel corso dei prossimi trenta giorni. Nel caso della Juventus pagando questi 29,99 euro si potranno vedere Bologna-Juventus, Juventus-Lecce, Genoa-Juventus, Juventus-Torino, Juventus-Atalanta, Sassuolo-Juventus e l’attesissima Juventus-Lazio. L’unica partita trasmessa da DAZN in questo periodo sarà infatti Milan-Juventus.

Le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK