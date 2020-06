Calciomercato Juventus, un attaccante tornerà alla base

Continuano ad arrivare voci di calciomercato Juventus anche a poche ora dall’inizio del match di serie A contro il Bologna. Questa volta però si tratta di un ritorno alla base, di un calciatore che i bianconeri hanno ceduto in prestito ma che è pronto per tornare a Torino.

Come riporta infatti Tuttosport, infatti, l’Anderlecht non ha intenzione di riscattare Marko Pjaca, attaccante che la Juventus aveva mandato in Belgio dopo avergli prolungato il contratto in scadenza fino a giugno 2023. Una iniezione massima di fiducia per il giocatore, che in bianconero non è mai riuscito a dimostrare il suo valore. E che per questo motivo la Juve ha prestato a diverse squadre nel corso degli anni, proprio per farlo giocare con continuità.

Non bisogna infatti dimenticare che purtroppo Pjaca è stato frenato troppe volte dagli infortuni nel corso della sua carriera.

Dopo non essere riuscito a lasciare il segno allo Schalke 04 e alla Fiorentina, Pjaca non è riuscito a tornare sui suoi livelli memmeno vestendo la maglia dell’Anderlecht. Il club di Bruxelles avrebbe infatti deciso di non esercitare il diritto di riscatto né quello di rinnovo del prestito sull’attaccante croato. Che dunque nel suo futuro dovrà cercare probabilmente una nuova squadra nella quale ripartire e per far riemergere quel talento che tutti hanno visto negli Europei del 2016.

