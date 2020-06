Dichiarazioni di Leonardo Bonucci a Sky dopo la partita vinta contro il Bologna dalla Juventus per 0-2

Dopo la bella vittoria rimediata dalla Juventus contro il Bologna, Leonardo Bonucci ha fatto il punto della situazione in casa bianconera, analizzandone il periodo, concentrandosi brevemente anche sulla finale di Coppa Italia persa contro il Napoli. Ecco le sue parole:

“Sicuramente stasera era fondamentale vincere per dare una risposta importante prima di tutto a noi stessi. Possiamo toglierci grandi soddisfazioni anche quest’anno; dopo sconfitte importanti ci vogliono giocatori di valore, e lo abbiamo dimostrato stasera. Le due partite giocate sottotono in Coppa ci hanno dato la carica.”

Bologna-Juventus 0-2, le parole di Bonucci

Il capitano della Juve ha aggiunto: “In questi giorni si è parlato fin troppo. Dopo una finale persa ci siamo parlati come succede sempre e abbiamo indicato la strada e si è visto.” Parole di un vero leader quelle di Bonucci, che testimoniano come lo spirito di squadra alla Juve, nonostante le tante critiche ricevute, non manca mai.

