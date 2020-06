Scambio Pjanic-Arthur, Calciomercato Juventus: passi in avanti nella trattativa, fumata bianca non impossibile

Filtra ottimismo in casa Juventus su un sempre più probabile scambio Pjanic-Arthur. Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, infatti, nelle ultime ore ci sarebbe stata una lunga conferenze.call, per cercare di raggiungere l’intesa definitiva. Il Barcellona vorrebbe un conguaglio a favore di circa 10 milioni di euro, la Juve punterebbe a limitare l’esborso a non oltre 5-6 milioni più bonus, dilazionati in più anni. La sensazione è che la fumata bianca sia dietro l’angolo, anche se bisognerà ancora lavorare per convincere Arthur a trasferirsi in bianconero. Anche se negli ultimi giorni qualcosa sembrerebbe essersi mosso in tal senso. La speranza della dirigenza di Corso Galileo Ferraris è che si possa trovare una soluzione prima del 30 giugno, in maniera tale da generare una sostanziosa plusvalenza a bilancio.

Scambio Arthur-Pjanic, Calciomercato Juve: filtra ottimismo sull’accordo

Come confermato ieri da Paratici poco prima della sfida contro il Bologna ( vinta dalla squadra di Sarri per 2-0, ndr), i contatti tra la Juve e il Barca per trovare una soluzione sono sempre più proficui. Arthur, in un primo momento restìo ad abbandonare il Camp Nou, nelle ultime ore avrebbe aperto uno spiraglio: saranno decisivi in tal senso i prossimi giorni, che ci aiuteranno a capire i margini di manovra. Dal canto suo, Pjanic ha già da tempo accettato la proposta del Barca, e non vedrebbe l’ora di poter giocare con Messi e Suarez. Filtra ottimismo, ma non siamo ancora ai dettagli: la fumata bianca, tuttavia, è tutt’altro che utopica.

