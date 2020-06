Maurizio Pistocchi è tornato a parlare su Twitter. Il giornalista ha di nuovo bacchettato il direttore di gara, per un rigore non concesso al Bologna

Il problema non è il rigore concesso da Rocchi-su segnalazione del VAR Chiffi- per la trattenuta-evidente-di Denswill su De Ligt. Il problema è come mai Chiffi non ha segnalato a Rocchi il rigore-evidente-per fallo di De Sciglio su Barrow. pic.twitter.com/H3gMZfTOr5 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) June 23, 2020

Maurizio Pistocchi non di certo simpatico ai supporter bianconeri per le sua continua e, alle volte, “ossessione” nel parlare di Juventus, ha cinguettato sul proprio social (Twitter) a proposito di un rigore non assegnato al Bologna, su “evidente fallo di De Sciglio”. Secondo il giornalista infatti la Juventus ha ottenuto un rigore giusto ma allo stesso tempo, il direttore di gara Rocchi non ne ha assegnato un altro evidente per fallo di De Sciglio su Barrow.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, auguri con foto in bianconero per Zidane: indizio di mercato?

Juventus, riecco Pistocchi: “Rigore evidente per fallo di De Sciglio”

Pistocchi “attacca” nuovamente il direttore di gara sostenendo di una presunta ingiustizia nell’assegnazione dei rigori. Infatti secondo il giornalista il fallo su Barrow era evidente quanto quello su De Ligt. Pistocchi non è di certo “amichevole” nei confronti dei bianconeri, infatti, è solito assistere sui suoi social a battibecchi continui con tifosi della Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Rai Sport: «Sarri resta in bilico»

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK