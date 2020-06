Thiago Alcantara non rinnoverà con il Bayern Monaco. Un’importante occasione di mercato per i bianconeri per provare l’assalto al centrocampista

Un rinnovo che potrebbe non arrivare, quello fra Bayern Monaco e Thiago Alcantara che in un primo momento sembrava cosa certa, ora non lo è più anzi…il mancato rinnovo del contratto per lo spagnolo potrebbe un’occasione ghiotta per la società bianconera da tempo a caccia di un centrocampista tecnico e di qualità per portarlo sotto la Mole. Thiago Alcantara non è certo un desiderio nuovo per la società bianconera, già da diverse sessioni di mercato il suo nome è finito nella lista desideri, che potesse essere proprio quest’anno l’anno buono per provare l’assalto al talentoso centrocampista pupillo di mister Tiki-Taka Pep Guardiola?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Dybala vale Messi. La Joya sempre più vicina alla pulce su una statistica

Calciomercato Juventus, arriva l’occasione dal Bayern Monaco: i dettagli

La scadenza del contratto di Thiago Alcantara è siglata al 2021, dunque se dovesse andare in porto il mancato accordo sul rinnovo, il Bayern lo metterebbe già sul mercato quest’anno così da evitare il rischio di perderlo a zero l’anno successivo. Il rapporto fra la società bianconera e i tedeschi vanta ottimi ricordi per precedenti trattative, dunque trattare sarà possibile, fra l’altro i bianconeri potrebbero mettere sul piatto della trattativa un giocatore che potrebbe fare comodo al Bayern Monaco, stiamo parlando di Federico Bernardeschi, più eventuale conguaglio di circa 20 milioni di euro per centrocampista spagnolo che avrebbe una valutazione intorno ai 55 milioni sul proprio cartellino. Il Bayern Monaco potrebbe chiedere di inserire nell’affare Bentancur, ma come sappiamo già la società bianconera vuole tenere il giocatore per un bel po, anzi, sta già studiando il rinnovo di contratto, quindi l’eventualità Bentancur è già da chiudere come ipotesi, ma su Bernardeschi tutto potrebbe essere possibile. Fra l’altro Thiago Alcantara è un profilo che saprebbe adattarsi perfettamente nelle dinamiche della rosa di Maurizio Sarri, un giocatore ideale data la sua qualità tecnica notevole. Ricordiamo che Thiago Alcantara fu uno dei pupilli di Guardiola ai tempi del Barcelllona che lo riprese, appunto, anche gli anni successivi al Bayern Monaco dove attualmente milita.

POTRBEBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, c’è un patto per lo scudetto. Nello spogliatoio accordo tra i big

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK