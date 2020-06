Non solo Milik, i bianconeri avrebbe forte interesse per chiudere un altro obiettivo azzurro: il brasiliano Allan. A fine stagione potrebbe lasciare Napoli.

Non solo Milik. I bianconeri sarebbero forti su un altro obiettivo partenopeo. Dopo il già dichiarato interesse per l’attaccante polacco che molto probabilmente potrà lasciare Napoli a fine stagione per sposare la nuova causa bianconera, la Juventus insiste anche per un altro giocatore del Napoli, il centrocampista brasiliano Allan. Un profilo che potrebbe arrivare anche per volontà del mister Sarri che ne aveva fatto suo pupillo ai tempi in azzurro.

Calciomercato Juventus, bianconeri sul centrocampista del Napoli

Un profilo che non piace solo alla Juventus, infatti l’ex udinese sarebbe sotto il mirino del Paris Saint Germain oltre che a quello della juventus. Il presidente De Laurentis però vorrebbe realizzare un buon tesoretto per cedere Allan così da permettere all’allenatore partenopeo, Gennaro Gattuso di poter investire sul mercato. Per il momento i bianconeri hanno il vantaggio di Maurizio Sarri, allenatore molto caro ad Allan proprio in ricordo del passato a Napoli. Oltre al Psg e alla Juventus si è esposto anche l’Atletico Madrid che, stando a quanto riportato su Tuttosport vorrebbero già avanzare un’offerta non superiore ai 25 milioni di euro. Come dicevamo poc’anzi, con Sarri, Allan ritroverebbe l’allenatore che l’ha consacrato a livello internazionale e che conosce perfettamente il suo gioco e la sua tattica essendo uno dei fautori per eccellenza del cosiddetto “sarrismo”. Per rendere possibile questo acquisto però bisognerà innanzitutto capire le pretese del cub partenopeo, sicuramente per i bianconeri l’ipotesi migliore, visto il momento di crisi economica, sarebbe quello di provare un eventuale scambio con contropartite tecniche. Ma ci sarà da capire la volontà sia di mister Gattuso che di De Laurentis che a quanto sembra siano più veicolati verso la cessione cash più che ad eventuali scambi con contropartite tecniche. Solo il tempo ci dirà, intanto i bianconeri sono sempre più vicini alla chiusura con l’altro azzurro, Milik che sembra essere l’attaccante ideale per il dopo Higuain.

