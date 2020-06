La Juve dovrà capire cosa fare con Pellegrini attualmente in prestito al Cagliari. Il ritorno a Torino è legato al possibile arrivo di Palmieri

La società bianconera nei prossimi giorni dovrà capire cosa sarà del futuro dell’esterno difensivo, attualmente in prestito al Cagliari, Luca Pellegrini. L’ex Roma ha fornito ottime prestazioni in Sardegna e potrebbe rientrare ad Agosto. Il futuro di Pellegrini però sarebbe un’incognita da sciogliere, perché legata profondamente dall’eventuale approdo bianconeri di Emerson Palmieri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, bianconeri sul centrocampista del Napoli

Calciomercato Juventus, futuro del giocatore in bilico: le richieste di Raiola

Nell’eventualità dell’acquisto di Emerson Palmieri, verrebbe confermato solamente Alex Sandro e dunque il futuro del giovane classe ’99 non sarebbe così certificato nella rosa di Maurizio Sarri. Proprio per questo motivo la dirigenza della Vecchia Signora si sta già adoperando per rendere il futuro del giovane terzino classe ’99 più roseo possibile trovandogli la sistemazione adeguata, anche se da quanto filtra nell’ambiente è di un apprezzamento generale di dirigenza e staff, infatti lo stesso allenatore Maurizio Sarri ha espresso il suo apprezzamento per Pellegrini, anche se il suo agente Mino Raiola in caso di mancata permanenza a Torino e alla Juventus, cercherebbe la sistemazione definitiva altrove evitando quindi l’ipotesi di un altro eventuale prestito per Pellegrini. Ora c’è da capire come si muoverà la società a riguardo, ma certamente tutto dipenderà anche dall’arrivo o meno di Emerson Palmieri che continua ad essere uno dei nomi caldi per il mercato della prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Douglas Costa ancora protagonista sui social: che cosa ha fatto?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK