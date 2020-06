Calciomercato Juventus, Ramsey in partenza: scambio con l’Atletico

Ramsey via dalla Juve, calciomercato: Paratici potrebbe decidere di inserire il gallese in uno scambio con l’Atletico Madrid. Ecco i dettagli

Potrebbe finire molto presto l’avventura di Aaron Ramsey alla Juventus. Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, infatti, la dirigenza bianconera potrebbe decidere di inserire il gallese in uno scambio con l‘Atletico Madrid. Simeone ne apprezza infatti le doti di inserimento e la grandissima qualità nel palleggio, e sarebbe disposto a sacrificare il mediano ghanese Thomas pur di arrivare all’ex Arsenal. Thomas ha una clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro, mentre la Juve valuta il proprio giocatore circa 45 milioni di euro. Possibile che si trovi un accordo che preveda un esborso da parte della Juve pari a circa 10 milioni di euro.

Scambio Ramsey-Thomas, calciomercato Juventus: situazione da monitorare

Bisogna specificare che la Juve e l’Atletico, al momento, non si sono ancora sedute attorno ad un tavolo per imbastire una vera e propria trattativa. Si tratta di voci che sono rimbalzate con una certa insistenza dalla Spagna e sono state riprese anche in Italia. Tuttavia, l’operazione avrebbe un suo perchè: la Juve acquisirebbe fisicità a centrocampo ( che sta mancando tanto quest’anno), mentre l’Atletico accrescerebbe in maniera esponenziale il tasso qualitativo della propria rosa. Ramsey, infatti, dopo un inizio di stagione monopolizzato da infortuni in rapida successione, sembra essere ritornato sui suoi livelli, sebbene nelle ultime due uscite stagione Sarri gli abbia riservato pochi scampoli di partita per non esporlo troppo a ricadute muscolari. La Juve non vorrebbe privarsi dell’ex Arsenal, arrivato neanche un anno fa dalla Premier a parametro zero. Tuttavia, proprio la ricerca di un centrocampista forte fisicamente ( nelle ultime voci è ritornato prepotentemente in auge il nome di Milinkovic Savic) potrebbe alla fine rappresentare un fattore determinante. Ne sapremo di più nel momento in cui aprirà ufficialmente la sessione di Settembre di calciomercato. Ramsey-Thomas, uno scambio tutto da scrivere: sono attesi importanti sviluppi in tal senso.

