Calciomercato, Lazio in pressing su Kumbulla: Juve beffata?

Calciomercato, incontro tra Setti e Tare per discutere del futuro di Kumbulla: i biancocelesti fanno sul serio e sono pronti a mettere sul piatto un’offerta pari a 30 milioni di euro. Attesi sviluppi importanti nel corso delle prossime ore.

La Lazio mette la freccia per Maresh Kumbulla. Secondo quanto riportato da Gainluca Di Marzio negli studi Di Sky, infatti, si starebbe svolgendo in queste ore un importantissimo summit di mercato tra Setti e il dirigente della Lazio Igli Tare per discutere del futuro del forte difensore in forza al Verona, autore fin qui di una stagione ben al di sopra delle aspettative. La dirigenza capitolina avrebbe pronta un’offerta pari a circa 30 milioni di euro per battere la concorrenza di Juve ed Inter, che pure sul giocatore si erano mossi in largo anticipo.

Calciomercato Lazio, si avvicina Kumbulla: i dettagli

Lazio sempre più vicina a Kumbulla, insomma. La sensazione è che l’accordo possa essere trovato da un momento all’altro. Lotito stravede per il giocatore, per il quale sarebbe disposto a fare follie. Nelle prossime ore le parti in causa potrebbero riaggiornarsi, visti i ravvicinati incontri di campionato. La Lazio ha trovato da tempo un accordo con il calciatore sulla base di una contratto quadriennale da 2;5 milioni di euro più bonus. Resta da trovare la quadra con il Verona, ma, lo ripetiamo, la sensazione è che si possa arrivare alla fumata bianca. La Juve e l’Inter, che in queste ultime ore Stanno mettendo a segno dei colpi a centrocampo in prospettiva sono avvertite: la Lazio è tornata a far paura anche in sede di calciomercato. Con buona pace dei detrattori di Lotito.

