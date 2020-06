In conferenza stampa l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato delle novità in formazione, con un inedito ruolo di terzino per Matuidi

Sarri ha parlato in vista della partita di venerdì sera contro il Lecce alle 21.45. Per il tecnico toscano alcune novità di formazione, con i due infortuni di De Sciglio e Alex Sandro e poi l’espulsione di Danilo, il mister dovrà correre ai ripari per carenza di giocatori nel ruolo di laterali difensivi. Un’emergenza che vedrà Sarri obbligato a schierare giocatori in ruoli inediti come Matuidi terzino. Ecco cosa ha detto il mister in conferenza stampa a tal proposito: “Matuidi terzino? Oggi lo proviamo e poi decideremo”. L’allenatore ha poi parlato di Miralem Pjanic che è completamente recuperato, ecco cosa ha detto:

Juventus, conferenza stampa Sarri: “Proviamo Matuidi terzino”

Sarri ha parlato anche di Miralem Pjanic, ecco cosa ha detto: “Su Miralem facciamo pieno affidamento in questo momento della stagione. È a completa disposizione, sta crescendo e per quanto mi riguarda è sempre in massima considerazione“. Il mister ha poi parlato della prossima avversaria della Juventus, il Lecce. Come sappiamo il prossimo match che si disputerà in casa dei bianconeri all’Allianz Stadium e sarà venerdì sera alle 21.45. Le parole di Maurizio Sarri sul Lecce: “In questo momento le partite sono tutte difficili, ogni gara è una prova del nove per la corsa al titolo. Noi dobbiamo essere bravi nell’approccio senza essere superficiali o presuntuosi. Il Lecce è una squadra che gioca bene a calcio e che ha realizzato più punti in trasferta che in casa. Dobbiamo andare in campo con la convinzione che il risultato non è scontato, ma tutto da conquistare”. La gara di domani sera contro il Lecce sarà valida per la 28ª giornata di Serie A. Un obiettivo concreto, step by step per raggiungere il traguardo, con un bonus a più 4 punti sulle avversarie. La Juventus può e deve farcela ma allo stesso tempo non può permettersi di perdere punti preziosi, e, quindi, ogni partita verrà giocata con l’intensità di una gara cruciale.

