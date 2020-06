Juventus Lecce streaming, come seguirla: diretta tv e online

Juventus Lecce streaming: è tutto pronto per il match valido per la 28esima giornata di serie A che si disputerà lunedì 22 giugno con fischio d’inizio fissato per le ore 21:45. Match che ovviamente sarà visibile in tv, ma solo su Sky, che offrirà anche il servizio streaming per gli abbonati.

La trasferta di Bologna ha restituito al popolo bianconero una squadra vincente, ma il gioco ancora latita del tutto. La posizione di Maurizio Sarri non è cambiata, anche perché non riesce a trovare il giusto equilibrio tra Ronaldo e Dybala. Stasera CR7 potrebbe non scendere in campo perché invitato a rifiatare, ma ancora non è certo. Dal canto suo la Joya è destinato a diventare capitano della compagine bianconera.

Attenzione al Lecce di Liverani. E’ una formazione che sa giocare al calcio e che già all’andata impose il pari alla capolista. Non è un avversario da prendere sotto gamba perché lo scherzetto è dietro l’angolo. A tal proposito Sarri potrebbe optare anche per questo a qualche cambio di formazione.

LEGGI ANCHE –> Juventus Under 23, c’è un calciatore che Sarri reputa già pronto…

Juventus Lecce streaming, i canali per vederla in diretta TV e in streaming

La partita di questa sera Juventus-Lecce sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Sul digitale terrestre la diretta esclusiva è sempre su Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473). Lo stesso match sarà possibile vederlo anche attraverso Sky Go, il servizio in streaming per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky.

Un altro modo per seguire la Juventus online è sottoscrivere un abbonamento con Now Tv, si può attivare istantaneamente e costa 29,99 euro al mese. In questo modo si potranno vedere 7 partite su 10 per ogni giornata della Serie A che non si fermerà mai nel corso dei prossimi trenta giorni. Nel caso della Juventus pagando questi 29,99 euro si potranno vedere Juventus-Lecce, Genoa-Juventus, Juventus-Torino, Juventus-Atalanta, Sassuolo-Juventus e l’attesissima Juventus-Lazio. L’unica partita trasmessa da DAZN in questo periodo sarà infatti Milan-Juventus.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

LECCE (5-3-1-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco; Babacar. All. Liverani

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK