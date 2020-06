Video Gol Higuain Juventus Lecce, Serie A: tiro perfetto del Pipita che entra nella storia di nuovo. Clicca qui per vedere la rete.

Higuain ha segnato per la Juventus contro il Lecce all’Allianz Stadium

Per Higuain si tratta di una vera e propria fantastica rete che conferma, ancora una volta, quanto questo ragazzo sappia farsi trovare pronto. Anche nei momenti di enorme difficoltà da parte del resto della squadra, lui riesce a rispondere affermativo. Talento ma soprattutto carisma che in questi momenti e in questi match risultano fondamentali. Higuain è in grado di superare qualsiasi ostacolo e andare in rete. Segnare il gol per portare alla vittoria la propria squadra. Per guardare la rete, clicca qui.

Video Gol Higuain Juventus Lecce: tiro perfetto, bianconeri in vantaggio

Gran tiro di Higuain. Il ragazzo non ha sbagliato. Ennesima conferma sul suo grande talento ma soprattutto sulla volontà di decidere quando c’è bisogno di farsi trovare pronto.

