Juventus-Lecce 4-0, Liverani: “Fino all’espulsione il match era in equilibrio”

Le parole di Liverani nel post partita di Juventus-Lecce

Sicuramente amareggiato, ma allo stesso fiero dei primi 40 minuti dei ragazzi. Questo, in sintesi, il duplice atteggiamento con il quale il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, si è presentato ai microfoni di Sky nel post partita di Juve-Lecce. Analizziamo le sue parole:

“Fino all’espulsione di Lucioni ci siamo difesi con ordine, non concedendo spazi agli avversari. La partita era assolutamente equilibrata, al netto degli infortuni ai quali abbiamo dovuto far fronte. Poi ovviamente l’espulsione ha condizionato la gara, assieme a molti errori nostri nella gestione della palla. Undici contro dieci tra assenze e problematiche varie contro la Juve diventa quasi impossibile. Siamo ritornati alle elementari dopo questa sfida. Allenarsi diventa molto difficile, bisogna allenarsi giocando. Quando la Juve inserisce Higuain e Douglas Costa diventa un pò difficile per il Lecce avere la meglio.”

