Dall’Inghilterra arrivano indiscrezione secondo cui Guardiola lascerà il Manchester City. Soprattutto se il CAS dovesse confermare l’esclusione dalle coppe.

Dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni secondo cui l’allenatore spagnolo Pep Guardiola lascerà sicuramente il Manchester City, soprattutto se, come sembra, il CAS dovesse confermare l’esclusione dalle coppe per la prossima stagione. L’allenatore che piace molto alla Vecchia Signora potrebbe tornare in Spagna.Un come back in Spagna e nel campionato che lo ha reso celebre. Il Barcellona, che giusto ieri pareggiava a Vigo contro il Celta, non è andato troppo giù ai dirigenti blaugrana che avrebbero già messo in discussione la panchina del tecnico Setien per la prossima stagione.

Guardiola alla Juventus? Calciomercato: dall’Inghilterra sono sicuri

Guardiola, dunque, potrebbe tornare a casa per risolvere i “problemi” del Barcellona che adesso dovrà inseguire la testa della classifica presa dal Real Madrid. Un clamoroso ritorno che avverrebbe solo qualora, appunto, il CAS dovesse confermare l’esclusione del club inglese alle prossime coppe internazionali. Un ribaltone che chiuderebbe una volta per tutte anche il legame con la Juventus, almeno nel breve tempo, infatti, i bianconeri erano l’altra grande squadra interessata a Pep Guardiola. Se l’allenatore spagnolo dovesse tornare realmente in Spagna, allora si chiuderebbe una volta per tutte la pista Juventus, che potrebbe uscirne doppiamente beffata.

