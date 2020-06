La Juventus ha studiato una nuova proposta economica per lo scambio fra Pjanic e Arthur. Ecco quali sono le novità a proposito del maxi scambio:

In questo momento la trattativa fra Barcellona e Juventus con il maxi scambio dei cartellini di Arthur e Pjanic è ai dettagli. Già ieri i due giocatori si sono recati nelle rispettive città Arthur a Torino e Pjanic a Barcellona per consuetudinarie visite mediche. Ora però la trattativa potrebbe avere alcuni accorgimenti per quanto concerne al conguaglio aggiuntivo che i bianconeri dovranno versare nelle casse del Barcellona, ecco i dettagli a tal proposito:

Juventus, Arthur: nuova proposta al Barcellona per il centrocampista

Intanto a Barcellona potrebbe scoppiare un caso, Arthur starebbe valutando di non scendere più in campo con i blaugrana. Mentre per quanto concerne il conguaglio dei 10 milioni in più che i bianconeri dovrebbero versare al Barcellona, come riportato in un sondaggio su Calciomercato.it, i bianconeri avrebbe intenzione di saldare i 10 milioni di differenza con il trasferimento a titolo definitivo di qualche giovane del suo settore giovanile bianconero. Il Barcellona infatti aveva già puntato il giovane Pablo Moreno finito poi al Manchester City nell’ambito dello scambio con Felix Correia. Ora ci sono contatti in corso fra le parti, ma la volontà dei bianconeri è quella di utilizzare ulteriori pedine di scambio al posto dei 10 milioni di differenza del cartellino.

