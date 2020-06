Ravezzani, il direttore di Telelombardia non ha dubbi sulle qualità di De Ligt e in un tweet ha voluto esprimere tutta la sua ammirazione

Non mi stupisce la crescita di De Ligt. Dopo un avvio stentato, le sue enormi qualità fisiche (e le eccellenti doti tecniche) fanno di lui il miglior difensore della Juve a soli 20 anni. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) June 27, 2020

Fabio Ravezzani con un tweet sul proprio profilo social ha voluto esprimere tutta la sua ammirazione per il giovanissimo difensore centrale della Juventus, De Ligt. Secondo il direttore di Telelombardia, infatti, non è un mister che De Ligt a soli 20 anni sia già diventato il migliore centrale bianconero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Arthur: nuova proposta al Barcellona per il centrocampista

Juventus, Ravezzani è sicuro: “De Ligt già miglior difensore a 20 anni!”

Ecco cosa ha detto il direttore di Telelombardia in un Tweet sul proprio profilo social, a proposito del difensore centrale olandese della Juventus Matthijs De Ligt:

“Non mi stupisce la crescita di De Ligt. Dopo un avvio stentato, le sue enormi qualità fisiche (e le eccellenti doti tecniche) fanno di lui il miglior difensore della Juve a soli 20 anni”. È il pensiero espresso dal direttore di Telelombardia che però trova molti pareri concordi, infatti, De Ligt già con l’Ajax aveva dimostrato tutto il suo valore in Champions League, purtroppo anche protagonista di una prematura eliminazione della sua attuale squadra con quel gol su calcio d’angolo. De Ligt, senza mezzi termini, è stato un operazione capolavoro, un giocatore classe ’99 di appena 20 anni con una personalità già da bandiera esperta di grandi squadre. Un autentico fenomeno del ruolo, non a caso, i bianconeri hanno subito provato il colpo anche per guardare al futuro, De Ligt è senza ombra di dubbio il giocatore perfetto per essere l’erede del capitano Giorgio Chellini. Voluto da mezza Europa, specialmente dal Barcellona che non sembra averlo -ancora- del tutto mollato, De Ligt è entrato di diritto oltre che per qualità anche nella lista dei difensori più cari del mondo. Un giocatore che ha già scritto tantissimo della sua carriera nel presente, e tutti i tifosi e lo staff bianconero si augurano continuerà a scriverne anche in futuro con la maglia bianconera.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK