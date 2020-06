Zaniolo è un obiettivo di mercato dei bianconeri da diverso tempo, un profilo che piace soprattutto a Fabio Paratici, ecco le novità su di lui:

Zaniolo piace molto alla Vecchia Signora, un profilo cercato da diverso tempo che fa impazzire il direttore sportivo Fabio Paratici. Da tempo, infatti, i bianconeri inseguono il calciatore della Roma ma nella capitale, almeno per il momento, viene reputato incedibile. Un pupillo dei tifosi che l’avrebbero già consacrato come il futuro della propria squadra e l’erede designato di Francesco Totti: il capitano mai dimenticato della squadra della capitale. La Juventus per portarlo a Torino dovrà provare una mossa impossibile o irrinunciabile per il mercato.

Zaniolo alla Juventus? Calciomercato: le ultime novità sull’affare

La Roma lascerà partire Zaniolo solo qualora arrivassero offerte importanti cash e non più con la strategia delle contropartite, dunque sembra anche tramontata la possibilità di vedere scambi di calciatori per ammortizzare il costo del cartellino, magari utilizzando pedine che potrebbero fare comodo alla squadra romana come Bernardeschi. Ma le ultime indiscrezioni di mercato parlano chiaro: la decisione della Roma è quella di garantire a Zaniolo almeno un altro anno in giallorosso perché non c’è necessità di sacrificarlo sul mercato. Infatti nonostante i problemi economici, la dirigenza giallorossa sta lavorando per la cessione di 10 giocatori fuori dal progetto, come ad esempio Olsen, Schick, Cengiz Under, Kluivert e altri giocatori in uscita. Se la squadra della capitale riuscisse a completare tutte queste cessioni, il sacrifico di un big come Zaniolo non sarebbe più necessario e la volontà della Roma continua ad essere quella dell’assoluta intoccabilità di Zaniolo, reputato ancora fondamentale per il progetto giallorosso. Cosa fare dunque la Juventus? La realtà è che la Vecchia Signora resta in attesa. Se la Roma dovesse aprirsi all’idea di cederlo per più di 50 milioni in caso di problemi di bilancio, ecco che il club bianconero risponderebbe affermativo alla volontà di chiudere l’affare, facendosi trovare prima della lista. Ma ad oggi la Roma ha alzato un vero e proprio muro sia per Zaniolo ma anche per Pellegrini, che dovrà durare tutta l’estate, salvo sorprese dell’ultimo minuto.

